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27.04.2021 (19:16)

Военнослужащие дальней авиации приняли участие в митинге, приуроченному 35-годовщине со дня аварии на Чернобыльской АЭС

В городе Энгельсе Саратовской области у памятника «Героям-ликвидаторам» состоялся митинг, приуроченный к 35-й годовщине со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС).

В мероприятии приняли участие командный и личный состав Энгельсского соединения дальней авиации, представители городской администрации, ветеранских и общественных организаций, участники ликвидации последствий радиационных аварий, члены их семей.

В ходе выступления военнослужащие выразили признательность и благодарность героям, остановившим техногенную катастрофу.

В завершение митинга память погибших ликвидаторов почтили минутой молчания, к мемориалу возложили цветы и венки.

Справочно:

Энгельсский муниципальный район Саратовской области в числе других отозвался на катастрофу мирового масштаба. Около 500 жителей приняли участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭМ. В настоящее время на территории района проживает 181 ликвидатор.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ВВС , Торжественные церемонии , Воздушно-космические силы (ВКС)
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