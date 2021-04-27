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27.04.2021 (19:09)

В Карелии экипажи истребителей Су-35С Западного военного округа отработали полёты в составе групп

На аэродроме Бесовец (Республика Карелия) лётчики Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа провели групповые полёты с отработкой задач курса боевой подготовки.

Экипажи многоцелевых сверхманевренных истребителей Су-35С поколения 4++ на сверхзвуковых скоростях выполнили совместные задачи по перехвату и ведению боя с авиацией условного противника.

Лётчики отработали взлёт, посадку, полёт по заданному курсу в составе звеньев, а также взаимодействие с группой руководства полётами аэродрома.

Основной целью проведения полётов было повышение эффективности действий экипажей оперативно-тактической авиации при выполнении задач по предназначению.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , ВВС
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