27.04.2021 (19:04)

В ракетном соединении Балтийской ВМБ введена в строй отремонтированная казарма

В ракетном соединении Балтийской военно-морской базы (ВМБ) введена в строй отремонтированная казарма. Помещения казармы после торжественной церемонии открытия осмотрел командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов.

В своем выступлении адмирал Александр Носатов отметил, что открытие казармы продолжило хорошую традицию ввода на Балтийском флоте в эксплуатацию новых объектов казарменно-жилищного фонда и сооружений для моряков-балтийцев. Командующий Балтийским флотом выразил благодарность за работу и сдачу в эксплуатацию представителям заказчика — филиала строительного управления № 413 Федерального государственного учреждения «Главное военное строительное управление Балтийского флота».

Стоит отметить, для ремонта казармы применялись самые современные строительные материалы, более долговечные и эстетичные.

Отремонтированная казарма отвечает всем современным принятым в Вооруженных Силах РФ требованиям — в ней есть чайные и бытовые комнаты, кубрики с новой мебелью, душевые кабины. В бытовых помещениях стоят стиральные машины. В жилых помещениях смонтирована пожарная сигнализация, выведенная на пульт к дневальному, установлены камеры видеонаблюдения.

В обновленной казарме будет размещено более 50 военнослужащих.

За последние четыре года в береговом ракетном соединении Балтийской ВМБ проведен большой комплекс мероприятий по строительству и реконструкции — построены новые объекты в парке боевых машин соединения, капитально отремонтированы несколько казарм, здание штаба и медицинский пункт.

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