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27.04.2021 (15:41)

В Самаре прошла совместная тренировка пешей и механизированной колонн в рамках подготовки к параду Победы

На аэродроме Краж в Самаре прошла совместная тренировка пешей и механизированной колонн в рамках подготовки к параду Победы.

Парадные расчеты были представлены военнослужащими более 10 воинских частей Центрального военного округа, а также представителями Росгвардии, ФСИН и МЧС России. В ходе тренировки отрабатывались синхронность и слаженность движений в парадном строю, а также ответ на приветствие командующего и принимающего парад.

Механизированная колонна была представлена пикапами УАЗ «Патриот», бронетранспортерами БТР-82А, реактивными системами залпового огня «Ураган» и «Град», оперативно тактическими ракетными комплексами «Искандер-М» и зенитными ракетными системами С-400 «Триумф».

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Военные парады
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