Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

27.04.2021 (19:01)

В авиационно-технической базе дальней авиации в Саратовской области прошла командно-штабная тренировка

В Саратовской области на территории авиационной технической базы материально-технического обеспечения дальней авиации прошла командно-штабная тренировка, в ходе которой проверялась готовность базы к приему мобилизационных ресурсов.

В рамках тренировки отрабатывались практические мероприятия по своевременному доукомплектованию личным составом, вооружением, военной и специальной техникой, а также материальными средствами.

В ходе проводимых мероприятий было отработано более 20 различных вводных на пунктах приема личного состава, включая проверку их пропускной способности.

Особое внимание было уделено прибытию и приёму граждан из запаса, распределению и учёту граждан по военно-учётным специальностям, а также правильности организации приема автомобильной техники на воинский учёт.

Прибывших граждан поставили на все виды довольствия, в том числе обеспечили вещевым имуществом и средствами индивидуальной защиты.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Летчики Ленинградской армии ВВС и ПВО провели тренировку по тушению лесных пожаров
Летчики 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа провели тренировку воздушного парада над Ростовом-на-Дону
Контрольная проверка войск Ленинградской армии ВВС и ПВО завершилась возращением техники в пункты постоянной дислокации
Вертолетчики ЦВО вернулись в пункты постоянной дислокации после летно-тактических учений

Метки:
ВВС , Воздушно-космические силы (ВКС)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false