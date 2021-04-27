27.04.2021 (19:01)

В авиационно-технической базе дальней авиации в Саратовской области прошла командно-штабная тренировка

В Саратовской области на территории авиационной технической базы материально-технического обеспечения дальней авиации прошла командно-штабная тренировка, в ходе которой проверялась готовность базы к приему мобилизационных ресурсов.

В рамках тренировки отрабатывались практические мероприятия по своевременному доукомплектованию личным составом, вооружением, военной и специальной техникой, а также материальными средствами.

В ходе проводимых мероприятий было отработано более 20 различных вводных на пунктах приема личного состава, включая проверку их пропускной способности.

Особое внимание было уделено прибытию и приёму граждан из запаса, распределению и учёту граждан по военно-учётным специальностям, а также правильности организации приема автомобильной техники на воинский учёт.

Прибывших граждан поставили на все виды довольствия, в том числе обеспечили вещевым имуществом и средствами индивидуальной защиты.

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