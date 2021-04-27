27.04.2021 (18:53)
Летчики Ленинградской армии ВВС и ПВО провели тренировку по тушению лесных пожаров
В Ленинградской области над акваторией Финского залива летчики армейской авиации Западного военного округа провели тренировку по тушению природных пожаров.
На тренировке экипажами многоцелевых вертолётов Ми-8 отдельного вертолётного полка была отработана ликвидация очагов условного возгорания разной сложности с применением водосливных устройств, а также воздушная разведка территории «пожара» с полетами на высоте 50–100 м.
Сброс воды с водосливного устройства происходит на скорости до 50 км/ч и охватывает участок до 20 м.
Проведение тренировки было обусловлено наступлением в Ленинградской области пожароопасного сезона.
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