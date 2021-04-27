27.04.2021 (18:53)

Летчики Ленинградской армии ВВС и ПВО провели тренировку по тушению лесных пожаров

В Ленинградской области над акваторией Финского залива летчики армейской авиации Западного военного округа провели тренировку по тушению природных пожаров.

На тренировке экипажами многоцелевых вертолётов Ми-8 отдельного вертолётного полка была отработана ликвидация очагов условного возгорания разной сложности с применением водосливных устройств, а также воздушная разведка территории «пожара» с полетами на высоте 50–100 м.

Сброс воды с водосливного устройства происходит на скорости до 50 км/ч и охватывает участок до 20 м.

Проведение тренировки было обусловлено наступлением в Ленинградской области пожароопасного сезона.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице