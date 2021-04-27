27.04.2021 (17:29)

Корабли на воздушной подушке Балтийского флота в ходе учения осуществили переброску морской пехоты

Малые десантные корабли на воздушной подушке (МДКВП) «Евгений Кочешков» и «Мордовия» Балтийского флота в ходе планового учения выполнили задачу по переброске морских пехотинцев с высадкой десанта на побережье Балтийского моря.

В ходе отработки плановых задач боевой подготовки экипажи МДКВП осуществили высадку морского десанта на необорудованное побережье. В десантировании было задействовано подразделение десантно-штурмовой роты морской пехоты Балтийского флота на десяти бронетранспортерах БТР-82А.

Во время перехода к месту высадки десанта специалисты ракетно-артиллерийских боевых частей кораблей провели артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям. Стрельбы выполнялись из 30-мм автоматических установок комплекса АК-630.

Кроме того, были проведены учения по борьбе за живучесть, радиационной, химической и биологической защите кораблей в море.

«Евгений Кочешков» и однотипный с ним МДКВП «Мордовия» являются самыми большими в мире десантными кораблями на воздушной подушке и стоят на вооружении Балтийского флота.

Справочно:

МДКВП «Евгений Кочешков» и «Мордовия» проекта 12322 «Зубр» предназначены для приёма с оборудованного или необорудованного берега морского десанта с боевой техникой, перевозки морем, высадки на побережье противника и огневой поддержки десантируемых войск. Благодаря конструктивным особенностям воздушной подушки могут передвигаться по земле, обходя небольшие препятствия (рвы и траншеи) и минные заграждения, двигаться по болотам и высаживать десант в глубине обороны противника. Для МДКВП проекта «Зубр»" доступно для высадки десанта до 70 процентов общей длины береговой линии морей и океанов мира.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице