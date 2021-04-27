27.04.2021 (18:45)

Североморцы почтили память легендарного командующего Северным флотом Арсения Головко на его малой Родине в Кабардино-Балкарии

Делегация Северного флота под руководством помощника командующего флотом – начальника физической подготовки и спорта СФ полковника Павла Кошкарёва приняла участие в торжественных мероприятиях, посвящённых памяти адмирала Арсения Головко, бессменно командовавшего Северным флотом в годы Великой Отечественной войны. В столице Кабардино-Балкарии — городе Нальчике — вместе с главой республики Казбеком Коковым североморцы посадили 30 лип в сквере, названном в честь прославленного адмирала, уроженца этих мест.

После посадки деревьев участники мероприятия возложили цветы к памятнику адмиралу Головко, установленному в прошлом году в честь 75-летия Великой Победы.

Воины-североморцы прибыли в Нальчик для участия в финальном турнире чемпионата России по регби-7. В соревнованиях команда Северного флота заняла 7 место из 16, выиграв у сборных Калининградской области, Новосибирска и Омска.

Память об адмирале Арсении Григорьевиче Головко бережно хранится на Северном флоте. В Военно-морском музее флота ему посвящена отдельная экспозиция, его именем названа одна из улиц в центральной части города Североморска — главной базы Северного флота. Наименование «Адмирал Головко» присвоено строящемуся на Северной верфи в Санкт-Петербурге фрегату проекта 22350, который должен стать первым носителем гиперзвукового ракетного оружия морского базирования и в ближайшие годы пополнить состав Северного флота.

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