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27.04.2021 (18:31)

На территории Военной академии РХБ защиты прошел митинг, посвященный памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах

На территории Военной академии радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко у мемориала Славы прошел митинг, посвященный памяти погибших от последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС). На митинге присутствовали представители командования и личный состав вуза, участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, депутаты областной думы Костромской области.

Перед участниками мероприятия выступили временно исполняющий обязанности начальника академии генерал-майор Валерий Васильев и председатель общественной организации «Союз Чернобыль» Георгий Тащиев, которые вспомнили о событиях, произошедших 35 лет назад.

Собравшиеся почтили память погибших чернобыльцев минутой молчания и возложили к мемориалу венки и цветы. Для всех участников митинга была проведена экскурсия по территории академии.

Участники ликвидации аварии провели с курсантами лекцию по теме: «День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах (35-я годовщина ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС)».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Войска РХБ защиты
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