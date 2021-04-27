27.04.2021 (16:23)

В Великом Новгороде состоялась торжественная встреча поезда акции Минобороны России «Мы — армия страны! Мы — армия народа!»

27 апреля на перроне железнодорожного вокзала Великого Новгорода состоялась торжественная встреча поезда акции Минобороны России «Мы — армия страны! Мы — армия народа!». В течение четырех часов жители и гости города могли ознакомиться с экспозициями его тематических вагонов.

В торжественной церемонии встречи состава приняли участие заместитель командующего объединением ВВС и ПВО по военно-политической работе полковник Андрей Ходыкин, мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин, студенты и школьники.

Для участников мероприятия артисты концертной бригады Центрального дома Российской Армии имени М.В. Фрунзе с платформы-сцены исполнили военно-патриотические песни в современной обработке. Специально для молодежи прозвучали популярные эстрадные композиции.

Тематический железнодорожный состав проследует почти через всю страну — от Москвы до Владивостока, сделает остановки в 51 городе, в том числе в Мурманске и Севастополе.

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