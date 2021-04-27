27.04.2021 (18:23)
В Ленинградской области стартовал этап соревнований ЗВО по армейской тактической стрельбе
В Ленинградской области стартовал этап соревнований Западного военного округа (ЗВО) по армейской тактической стрельбе из штатного стрелкового оружия.
Военнослужащие Ленинградского объединения ВВС и ПВО, показавшие лучшие результаты на огневых рубежах в армейских соревнованиях, прошли в окружной этап, в котором встретятся лучшие стрелки объединений ЗВО.
Участникам чемпионата предстоит продемонстрировать своё мастерство в различных смоделированных ситуациях применения стрелкового оружия. Военнослужащие отработают ведение боевой стрельбы из пистолетов ПМ, «Грач» и автоматов АК-74М в движении на различные дистанции при выполнении тактических действий, поражение статичных, появляющихся и движущихся целей за определенное время ограниченным количеством боеприпасов.
По итогам конкурса будут отобраны лучшие стрелки, которые представят ЗВО на всеармейском этапе.