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27.04.2021 (18:14)

Российские военнослужащие в Приднестровье приступили к переводу вооружения и военной техники на летний режим эксплуатации

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) приступили к мероприятиям по переводу вооружения и военной техники на летний режим эксплуатации.

В переводе й техники, который пройдёт в три этапа (подготовительный, этап выполнения практических работ и этап контроля качества выполненных работ) будет задействовано 100% личного состава ОГРВ ПРРМ.

В ходе мероприятий сезонного обслуживания техники изучат требования безопасности при выполнении работ и обращении с ядовитыми жидкостями, а также сдадут зачеты.

Работы по переводу вооружения и военной техники в ОГРВ ПРРМ на летний режим эксплуатации являются плановыми и завершатся в мае.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
ВВТ , Западный военный округ , Приднестровье
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