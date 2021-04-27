27.04.2021 (15:17)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье проведен третий этап конкурса среди снайперов

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошёл третий этап конкурса на звание лучшей снайперской пары.

В ходе состязаний снайперским парам назначали пять целей в виде грудной и ростовой фигур, атакующей группы пехоты, ручного противотанкового гранатомета и пулеметного расчета.

По условиям конкурса снайперской паре предоставляли 14 патронов для поражения девяти мишеней, расположенных на расстоянии от 350 до 600 метров и появляющаяся на 20 секунд каждая.

В случае равенства пораженных мишеней командам выдавали по одному дополнительному патрону до первого промаха.

По итогам четвертого этапа конкурса будет выявлена лучшая снайперская пара, которая представит ОГРВ ПРРМ на аналогичных состязаниях среди силовых ведомств региона.

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