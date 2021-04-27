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27.04.2021 (17:15)

Мотострелки общевойсковой армии ЗВО впервые применили мобильные группы по борьбе с БЛА на учении в Смоленской области

Военнослужащие мотострелкового полка общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) впервые применили мобильные группы по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) на тактическом учении в Смоленской области в рамках завершения контрольной проверки за зимний период обучения.

Согласно замыслу учения, столкновение с условным противником происходило в условиях ограниченной видимости из-за использования им термодымовых завес. Мотострелки, усиленные подразделениями ПВО, приступили к наступлению на «противника» с применением БЛА для принятия опережающих тактических манёвров.

Мотострелковые подразделения совместно с мобильными группами по борьбе с БЛА, вооруженными переносными зенитными ракетными комплексами «Игла», должны были захватить и удержать инициативу в бою, уничтожив БЛА «противника» и лишив его возможности корректировать огонь в условиях ограниченной видимости.

В тактическом учении в Смоленской области приняло участие около 500 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО, было задействовано более 70 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Западный военный округ , Беспилотные летательные аппараты (БпЛА)
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