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27.04.2021 (17:03)

В Ленобласти снайперы ЗВО в ходе контрольной проверки уничтожили более 100 различных целей

Снайперы соединений и воинских частей общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Ленинградской области, в ходе контрольных занятий выполнили упражнения стрельб из штатного стрелкового оружия по различным целям на максимальные дальности в дневных и ночных условиях видимости.

Военнослужащие подразделений спецназначения продемонстрировали навыки работы в составе снайперских пар, ведения наблюдения за полем боя, своевременного обнаружения и уничтожения движущихся и появляющихся целей как днем, так и ночью в различных климатических условиях с применением специальных тепловизионных прицелов 1ПН-140.

Кроме того, военнослужащие в составе группы выполнили нормативы по скрытному перемещению, оборудованию и занятию огневых позиций, осуществили отход после выполнения задачи в точку сбора.

В проведении занятий было задействовано более ста военнослужащих общевойсковых, разведывательных, артиллерийских и зенитных ракетных подразделений. Суммарная оценка обучаемым выставлялась по результатам выполнения упражнений стрельб и нормативов по тактико-специальной, огневой и медицинской подготовкам.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Снайперы
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