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27.04.2021 (17:50)

Первые призывники Республики Алтай отправились к местам прохождения военной службы

Первая отправка призывников из Республики Алтай в воинские части для прохождения службы в рамках весеннего призыва состоялась на сборном пункте военного комиссариата региона.

В целях профилактики и противодействию коронавирусной инфекции сборный пункт региона в полном объеме обеспечен необходимым медицинским имуществом и дезинфекционными средствами: бесконтактными термометрами, медицинскими масками, дезинфицирующими средствами.

Призывники прошли обязательную термометрию и сдали тесты на COVID-19.

Все призывники были обеспечены комплектом одежды по сезону, несессерами, банковскими картами, сим-картами, медицинскими масками и антисептиками на весь путь следования к местам прохождения военной службы. Первая команда отправилась в Центральный военный округ.

В ходе весеннего призыва с территории Сибирского федерального округа для прохождения военной службы по призыву в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации будут отправлены около 10 тыс. человек.

Весенний призыв стартовал 1 апреля и завершится 15 июля текущего года.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Центральный военный округ
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