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27.04.2021 (17:32)

Танкисты общевойсковой армии ЗВО завершили сдачу контрольной проверки масштабными полковыми тактическими учениями в Нижегородской области

Военнослужащие танкового полка общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Белгородской области, завершили сдачу контрольной проверки за зимний период обучения масштабными полковыми тактическими учениями на базе окружного учебного центра боевой подготовки в Нижегородской области.

Согласно замыслу учения, артиллерийский дивизион первым совершил огневой налет по позициям условного противника, а танковые и мотострелковые подразделения в ходе наступления захватили выгодные рубежи противника и создали условия для ввода в бой войск второго эшелона. Заняв позиции усиленный танковый полк, организовал глубокую оборону и условия для точечных контратак по подразделениям условного противника.

Особенностью прошедших полковых тактических учений стало активно задействование в бою мобильных огнемётных и инженерных подразделений, вооруженных реактивными пехотными огнемётами РПО-А «Шмель» и самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Змей Горыныч».

Во время полковых тактических учений были задействованы танки Т-72Б3, 152-мм буксируемые гаубицы «Мста-Б», а также гусеничные боевые машины пехоты БМП-2.

Всего в масштабных полковых тактических учениях приняло участие около 1 тыс. военнослужащих, задействовано свыше 300 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Танковые войска , Западный военный округ
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