27.04.2021 (17:27)

Юнармия поделится опытом патриотического воспитания молодежи на конференции в ВДЦ «Смена»

7 мая на базе Всероссийского детского центра (ВЦД) «Смена» в Краснодарском крае пройдёт конференция «Формирование эффективной системы патриотического воспитания детей и молодёжи».

В работе совещания примет участие Антон Кузнецов, заместитель начальника Главного штаба по проектной деятельности движения Юнарми. Он проведет круглый стол на тему «Методики и технологии патриотического воспитания». И движению есть чем поделиться с коллегами, уверен он.

«У Юнармии огромный опыт в этом направлении. На наше движение равняются! За пять лет, что существует Юнармия, мы провели сотни патриотических акций, спортивных и интеллектуальных состязаний. Всё это было задумано для детей и ради молодёжи! На наших глазах растёт поколение, которое чтит своих предков и увлекается историей родной страны. То есть наши методики реально работают», — пояснил Антон Кузнецов.

Кроме этого, запланировано участие ещё двух спикеров: Леонида Красноруцкого, председателя Совета муниципального образования города-курорта Анапы и по совместительству директора детского оздоровительного лагеря «Энергетик», а также Антона Малаховецкого, заместителя начальника Военного инновационного технополиса «ЭРА». Они выступят в рамках круглого стола на тему «Патриотическое воспитание в организациях летнего отдыха и оздоровления детей».

Во время конференции запланирован телемост с участием детей из «Артека», «Орленка» и «Смены». А по итогам мероприятия обещают издать сборник докладов и выступлений.

Справочно:

ВДЦ «Смена» — круглогодичный детский образовательный центр, расположенный на Черноморском побережье Краснодарского края, работает с 1 июня 1985 года и является одним из флагманов детского отдыха в России. Ребята, приезжающие в ВДЦ, совмещают приятное с полезным, проходят курсы по лидерству, предпринимательству, инновациям, IT-технологиям и коммуникациям. Образовательная программа на год включает около 70 специализированных смен.

Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке Президента России. Сейчас в его ряды насчитывают почти 800 тыс. участников. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.

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