27.04.2021 (17:23)

В Великом Новгороде в ходе проведения акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!» более 15 детей вступили в ряды Юнармии

На железнодорожной станции «Великий Новгород» в рамках Всероссийской военно-патриотической акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» было организовано тожественное принятие детей в ряды Юнармии.

В ходе проведения церемонии школьники прочитали клятву и пообещали с честью и гордостью нести высокое звание юнармейца. На мероприятии посвящения присутствовали руководитель военно-патриотической акции полковник Андрей Ходыкин и мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин.

«Сегодня юные патриоты стали частью большого коллектива, впереди у них ещё очень много новых открытий и впечатлений. Желаю вам с успехов и личного роста, вы являетесь образцом и примером современной молодёжи. Гордо носите форму юнармейца и цените это звание!», — поздравил школьников руководитель акции полковник Андрей Ходыкин.

Всего в Новгородской области проживают более 4 тыс. представителей Юнармии. Во всех частях Западного военного округа со школьниками проводятся уроки мужества, строевой подготовки и начальной боевой подготовки для патриотического воспитания молодёжи.

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