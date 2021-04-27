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27.04.2021 (17:09)

За первый час акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!» в Великом Новгороде солисты ЦДРА исполнили более 20 песен с платформы-сцены

На перроне станции Великий Новгород в рамках военно-патриотической акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» за первый час солисты Центрального дома Российской армии имени М.В. Фрунзе исполнили более 20 военно-патриотических песен.

Для жителей и гостей Великого Новгорода прозвучали такие песни, как «Пой солдат пой», «Военные пилоты», «Броня крепка и танки наши быстры», «Флаг моего государства», «Мы раскрываем крылья» и многие другие.

Все участники творческого коллектива регулярно выступают во всех регионах России и за рубежом в местах проведения специальных операций Вооруженными Силами РФ.

Артисты – участники акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» Центрального дома Российской армии имени М.В. Фрунзе вместе с художественным руководителем Ириной Титовой являются лауреатами премии Министра обороны.

Всего в 54 городах проведения акции творческий коллектив исполнит более 1000 композиций на передвижной платформе-сцене военного эшелона.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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