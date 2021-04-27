27.04.2021 (16:51)

Юнармейцы российской военной базы в Киргизии приняли участие в акции «Сад памяти»

Юнармейцы отряда «Новое поколение» российской военной базы в Киргизии приняли участия в посадке 77 деревьев в рамках акции «Сад памяти».

Российские школьники участвовали в мероприятии по приглашению Киргизского общества блокадников. По словам организаторов, количество деревьев символизирует 77-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады.

Во время Великой Отечественной войны в Киргизскую ССР было эвакуировано более 16 тыс. жителей блокадного Ленинграда, в том числе 3,5 тыс. детей. Большинство ребят было размещено в детских домах на побережье озера Иссык-Куль. Около 800 маленьких ленинградцев, оставшихся без родителей, были приняты и воспитаны в киргизских семьях.

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