Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

27.04.2021 (16:51)

Юнармейцы российской военной базы в Киргизии приняли участие в акции «Сад памяти»

Юнармейцы отряда «Новое поколение» российской военной базы в Киргизии приняли участия в посадке 77 деревьев в рамках акции «Сад памяти».

Российские школьники участвовали в мероприятии по приглашению Киргизского общества блокадников. По словам организаторов, количество деревьев символизирует 77-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады.

Во время Великой Отечественной войны в Киргизскую ССР было эвакуировано более 16 тыс. жителей блокадного Ленинграда, в том числе 3,5 тыс. детей. Большинство ребят было размещено в детских домах на побережье озера Иссык-Куль. Около 800 маленьких ленинградцев, оставшихся без родителей, были приняты и воспитаны в киргизских семьях.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
В Ленобласти военнослужащие ЗВО проведут более 50 онлайн-уроков мужества в преддверии 76-й годовщины Великой Победы
Работники жилищно-коммунальной службы №4 (Новосибирск) Минобороны России провели субботники по благоустройству территорий военных городков
В Пермском СВУ проведены тематические и книжные выставки, направленные на патриотическое воспитание суворовцев
В Мордовии открыли памятник легендарному летчику Герою Советского Союза Михаилу Девятаеву

Метки:
Центральный военный округ , Военная база , Киргизия , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false