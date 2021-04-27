27.04.2021 (13:51)
В Ленобласти военнослужащие ЗВО проведут более 50 онлайн-уроков мужества в преддверии 76-й годовщины Великой Победы
Военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Ленинградской области, проведут в онлайн формате более 50 уроков мужества для учащихся средних общеобразовательных школ, воспитанников военно-патриотических клубов и юнармейцев региона. Уроки будут посвящены 76-й годовщине окончания Великой Отечественной войны.
Солдаты и офицеры расскажут молодежи об историческом значении Дня Победы, ходе боевых действий Великой Отечественной войны, продемонстрируют участникам образцы стрелкового оружия, военной формы одежды, средств связи и боеприпасы Красной Армии.
Кроме того, присутствующим на занятиях будут показаны редкие кадры советских кинохроник, фотографии красноармейцев, сделанные во время войны. В ряде воинских частей будут дополнительно организованы посещения комнат Боевой славы по видео-конференц-связи.
Участниками онлайн-экскурсий станут более 500 учащихся учебных заведений Ленинградской области и Санкт-Петербурга.