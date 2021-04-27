27.04.2021 (16:23)

На территории мотострелковой бригады ЗВО состоялась завершающая тренировка сводного военного оркестра Московского гарнизона для участия в военном параде на Красной площади

Сегодня на территории Севастопольской мотострелковой бригады гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) состоялась завершающая тренировка сводного военного оркестра, принимающего участие в военном параде на Красной площади 9 мая.

В ходе тренировки оркестр исполнил весь репертуар музыкальных произведений, сопровождающих прохождение парадных расчетов и проезд механизированной колонны по Красной площади, а также пролет парадного строя авиации в небе над Москвой.

Для встречи Государственного флага РФ и Знамени Победы прозвучит всенародно известная песня Александра Александрова «Священная война». При объезде войск Министром обороны России поочередно исполняются шесть встречных маршей, выстроенных строго в определенном порядке. Прохождение пеших колонн начинается с исполнением «Столичного марша» Виктора Рунова. Музыкальное сопровождение парадных расчетов специально подобрано под каждый вид и род войск. В финале парада, после пролета авиации, сводный военный оркестр исполнит песню Игоря Якушенко на стихи Игоря Шаферана «Победа остается молодой», в завершение которой под звуки песни Давида Тухманова «День Победы» покидает Красную площадь.

В этом году в состав сводного оркестра вошли 40 военно-оркестровых коллективов. Среди них — Центральный военный оркестр Минобороны России, Центральный концертный образцовый оркестр ВМФ имени Н.А. Римского-Корсакова, сводные военные оркестры войск национальной гвардии и МЧС России, военный оркестр РВВДКУ, а также оркестры военно-учебных заведений и воинских частей силовых министерств и ведомств.

Военнослужащие сводного военного оркестра примут участие в двух ночных репетициях, а также 7 мая в генеральной репетиции парада Победы.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице