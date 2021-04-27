27.04.2021 (15:41)

Летчики 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа провели тренировку воздушного парада над Ростовом-на-Дону

Экипажи 45 современных самолетов и вертолетов 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) провели тренировку демонстрационного пролета авиации, который состоится 9 мая в небе над Ростовом-на-Дону.

Самолеты оперативно-тактической и штурмовой авиации пролетели на высоте 200–300 м со скоростью 600 км/ч, вертолеты — на высоте 160–400 м со скоростью от 80 до 180 км/ч, воздушные суда военно-транспортной авиации — на высоте 200–350 м со скоростью 240–500 км/ч.

В парадный строй вошли самолеты военно-транспортной авиации ВКС России — Ту-134, Ан-26, Ан-12 и Л-410, оперативно-тактической авиации ЮВО — Су-24М, Су-27, Су-34, Су-30СМ, штурмовики Су-25, вертолеты армейской авиации ЮВО — Ми-8, Ми-35, Ми-28 и Ка-52.

Экипажи самолетов и вертолетов составлены только из высококлассных специалистов, имеющих высокий уровень летного мастерства и классной квалификации.

Вся авиация, задействованная в воздушном параде в Ростове-на-Дону, выполняет взлеты с шести аэродромов постоянного базирования в Ростовской области и на Кубани.

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