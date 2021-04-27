27.04.2021 (14:45)
Лучшие специалисты службы горюче-смазочных материалов ВДВ определяют сильнейшего в рамках конкурса «Армейский запас»
На полигоне Песочное Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения в Ярославской области в рамках конкурса по полевой выучке среди подразделений тылового обеспечения «Армейский запас» лучшие специалисты службы горюче-смазочных материалов (ГСМ) Воздушно-десантных войск (ВДВ) определяют сильнейшего в своей номинации.
В ходе первого этапа личный состав соревновался в ручной перекачке горючего при помощи насосов, доставке и погрузке заполненных канистр в автомобиль, подготовке к работе и запуске мотонасосных станций и автомобилей-топливозаправщиков.
Кроме того, специалисты ГСМ соревновались в неполной разборке и сборке автомата АК-74м и одевании на время общевойскового защитного комплекта.
В дальнейшем участникам предстоит пройти испытание на огневом рубеже в стрельбе из автомата АК-74М и кроссе на 5 км.
Победитель будет объявлен на торжественной церемонии закрытия конкурса 29 апреля. Он получит кубок из рук заместителя командующего ВДВ по материально-техническому обеспечению генерал-майора Наримана Тимергазина.