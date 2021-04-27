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27.04.2021 (11:40)

В Ярославской области стартовал конкурс по полевой выучке среди подразделений тылового обеспечения ВДВ «Армейский запас»

На полигоне Песочное Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения в Ярославской области дан старт конкурсу по полевой выучке среди подразделений тылового обеспечения Воздушно-десантных войск (ВДВ) «Армейский запас».

Более 100 специалистов вещевой, продовольственной служб, а также службы горюче-смазочных материалов, представляющих соединения ВДВ из Новороссийска, Пскова, Иваново, Тулы, Улан-Удэ, Ульяновска, Камышина и Уссурийска, прибыли в Ивановское соединение, чтобы определить лучших специалистов-профессионалов подразделений тыла ВДВ.

Участникам конкурса предстоит пройти непростые испытания по своим специальностям, включающих в себя состязания в ручной закачке нефтепродуктов в порожнюю бочку объемом 50 л, ее транспортировке и подъему на автомобиль, прохождении эстафеты по среднему ремонту вещевого имущества и показном приготовлении пищи в полевых условиях, а также определить лучшего в огневой подготовке с неполной разборкой и сборкой автомата АК-74М и выполнении нормативов по РХБ защите с надеванием общевойскового защитного комплекта в виде комбинезона.

Победители этапа ВДВ представят «крылатую гвардию» на всеармейском этапе конкурса, который пройдет в конце мая в Вольске Саратовской области.

Главным судьей конкурса является заместитель командующего ВДВ по материально-техническому обеспечению генерал-майор Нариман Тимергазин.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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