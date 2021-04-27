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27.04.2021 (15:22)

Расчеты ОТРК «Искандер-М» ЮВО на Кубани завершили контрольную проверку ночными пусками ракет

Подразделения ракетного соединения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного на Кубани, успешно выполнили ночные электронные пуски ракет из оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М».

Военнослужащие соединения были подняты по тревоге в рамках контрольной проверки за зимний период обучения, в режиме светомаскировки совершили марш на штатной технике и развернули комплексы в заданном районе на неподготовленной местности.

Учебные электронные пуски ракет выполнялись по целям, имитирующим важные объекты противника, расположенные на дальностях от 200 до 300 км.

Также были проверены навыки военнослужащих по переводу комплексов из походного положения в боевое, перегрузке ракеты с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку в ночное время при отсутствии естественного освещения.

Кроме того, в рамках контрольных мероприятий ракетчики сдали зачеты по индивидуальной профессиональной подготовке, знанию руководящих документов и прошли проверку по физической подготовке.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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