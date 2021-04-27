27.04.2021 (15:08)

Корабельная ударная группа Каспийской флотилии выполнит в море более 20 учебно-боевых задач с боевой стрельбой

В рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения корабельная ударная группа в составе ракетного корабля «Дагестан», малых ракетных кораблей «Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг» и тральных сил Каспийской флотилии вышла из пункта базирования и осуществляет переход для развертывания в назначенных морских полигонах.

Экипажи кораблей отработают учебно-боевые задачи по организации противовоздушной обороны и связи в составе ордера, а также примут участие в учениях по борьбе за живучесть в условиях плавания. Все мероприятия боевой подготовки проводятся в условиях, максимально приближенных к боевым, с постановкой дымовых завес и ложных целей.

Кроме того, морякам предстоит уничтожить надводные корабли условного противника, выполнить корабельные учения по ведению боя в составе группы. Экипажи отработают элементы совместного плавания различными строями и проведут тренировки по управлению маневрами группы кораблей при постановке и съёмке с якоря, а также мероприятия по противоподводно-диверсионной обороне во время стоянки на незащищенном рейде.

Также корабельная группа Каспийской флотилии выполнит боевое упражнение «подход к обеспечивающему судну для пополнения материальных запасов способом «борт о борт» и проведет боевые стрельбы из артиллерийских систем АК-630 и АК-176 по буксируемому корабельному щиту, имитирующему корабль противника.

Всего в ходе учений экипажи кораблей флотилии выполнят более 20 учебно-боевых упражнений во взаимодействии с авиацией 4 армии ВВС и ПВО Южного военного округа с применением ракетного, артиллерийского и минно-трального вооружения, будет израсходовано около 1 тыс. различных боеприпасов.

Контрольные тактические учения в море станут завершающим этапом боевой подготовки корабельных сил Каспийской флотилии в зимнем периоде обучения.

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