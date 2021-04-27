27.04.2021 (14:06)

Российские военнослужащие в Абхазии примут участие в «Диктанте Победы»

29 апреля военнослужащие российской военной базы в Республике Абхазия примут участие в масштабной международной просветительской акции «Диктант Победы» на тему событий Великой Отечественной войны.

Диктант Победы включает в себя два варианта по 25 вопросов в каждом. Время ответа — 45 минут. Вопросы носят разноплановый характер: нужно, например, назвать автора поэмы, посвященной войне, на основании приведенного отрывка назвать город, событие или участника военных действий. Некоторые вопросы связаны с художественными фильмами и монументами, посвященными Великой Отечественной войны.

В «Диктанте Победы» в Абхазии примут участие более 1000 человек из числа военнослужащих ЮВО, членов их семей, гражданских специалистов российской военной базы, а также участников Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Акцию проведут на специально подготовленных площадках и в аудиториях, а также на полигонах Цабал и Нагвалоу.

Основной целью мероприятия является сохранение исторической памяти, повышение уровня исторической грамотности общества, поощрение изучения истории Великой Отечественной войны.

Справочно:

Участвовать в «Диктанте Победы» могут все желающие очно или в режиме онлайн, абсолютно бесплатно и на добровольной основе. Для проверки знаний нужно зарегистрироваться на официальном сайте диктантпобеды.рф, там же можно пройти тренировочные тесты от создателей диктанта. Организаторы рекомендуют также использовать для подготовки материалы Российского исторического общества.

В 2021 году свои знания о Великой Отечественной войне проверят более 1 млн человек по всему миру.

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