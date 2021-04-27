27.04.2021 (13:37)

Россия выступает за приглашение других стран на мероприятия под эгидой ОДКБ

Россия предлагает приглашать представителей Узбекистана, Сербии, Монголии, других дружественных стран на мероприятия, которые проводятся под эгидой Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил заместитель Министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

По его словам, с таким предложением обратился к коллегам Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на состоявшемся в Душанбе заседании глав военных ведомств государств ОДКБ.

«Министр подчеркнул, что надо приглашать на проводимые в рамках ОДКБ мероприятия представителей дружественных стран, в том числе Узбекистана, Сербии и Монголии. Он предложил по линии рабочих органов Организации приступить к формированию необходимой для этого нормативной правовой базы», — сказал Александр Фомин.

Россия, сказал на совещании Сергей Шойгу, со своей стороны продолжит практику привлечения подразделений и наблюдателей из других стран, в первую очередь из ОДКБ, ШОС и СНГ, к ежегодным стратегическим учениям Вооружённых Сил Российской Федерации.

«В текущем году это — стратегическое учение «Запад». Кроме того, необходимо наращивать совместную работу в сфере безопасности с Шанхайской организацией сотрудничества», — сказал замглавы российского военного ведомства.

«Положительный опыт, — сказал на заседании Министр обороны России, — уже есть — это совместное заседание министров обороны в формате ОДКБ, СНГ и ШОС, которое состоялось в сентябре прошлого года», — сообщил Александр Фомин.

«Министр обороны России уверен, что реализация данных направлений послужит нашему общему делу — сохранению мира и стабильности на пространстве ОДКБ», - отметил замглавы военного ведомства.

Александр Фомин также подчеркнул, что Министр обороны РФ предложил коллегам выступить с единой позицией на Московской конференции по международной безопасности.

«В июне проводим IX Московскую конференцию по международной безопасности. Министром обороны России предложено выступить на этой международной площадке с единых позиций и продемонстрировать общность наших подходов к обеспечению коллективной безопасности», — добавил замминистра обороны.

По словам Александра Фомина, коллегам по ОДКБ было также рекомендовано сосредоточиться «на развитии военной составляющей Организации».

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