27.04.2021 (13:24)

Министр обороны России провел переговоры с главой военного ведомства Таджикистана

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры с главой военного ведомства Республики Таджикистан генерал-полковником Шерали Мирзо в рамках заседания Совета министров обороны государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Душанбе.

В ходе переговоров Сергей Шойгу заявил, что Таджикистан и Россия должны быть готовы к совместному отражению возможных угроз из Афганистана.

«На фоне деградации обстановки в соседнем Афганистане осуществляем планирование совместного отражения возможных угроз, отрабатываем вопросы практического взаимодействия в ходе учений», — сказал Министр обороны России.

Сергей Шойгу, в частности, напомнил, что на прошлой неделе прошло совместное тактическое учение подразделений 201-й российской военной базы, дислоцированной на территории республики, и Вооруженных сил Таджикистана.

Глава российского военного ведомства подчеркнул, что у России и Таджикистана общие задачи по обеспечению безопасности и сохранению стабильности в Центрально-Азиатском регионе.

«С учетом этого оказываем поддержку таджикистанской стороне. Уделяем повышенное внимание двустороннему сотрудничеству в области обороны, а также функционированию 201-й российской военной базы», — сказал Министр обороны России.

Кроме того, Сергей Шойгу заявил, что Россия готова увеличить количество таджикских военнослужащих для обучения в военных вузах, ждёт воинский контингент республики для участия в стратегическом командно-штабном учении «Запад-2021».

«Спланирован ряд учений в рамках ОДКБ, а в сентябре ждём таджикистанский воинский контингент на совместном стратегическом учении «Запад-2021», — сказал глава российского военного ведомства.

Министр обороны отметил, что Российская Федерация для укрепления боевого потенциала Вооружённых сил Республики Таджикистан осуществляет поставки российского вооружения и техники, готовит на безвозмездной основе в российских военных вузах квалифицированные кадры для таджикистанской армии.

«В настоящее время у нас обучаются более 500 ваших военнослужащих, а на фондах 201-й российской военной базы ежегодно проходят подготовку до 1000 младших специалистов. Готовы увеличить количество как обучаемых, так и специальностей», — отметил Сергей Шойгу.

Глава российского военного ведомства также подчеркнул, что искренне рад встрече и возможности обсудить актуальные вопросы взаимодействия двух стран в сфере обороны.

«Чтобы повысить надёжность охраны государственной границы в воздушном пространстве, подготовили проект соглашения о создании Объединённой региональной системы ПВО Российской Федерации и Республики Таджикистан. Предлагаю в конце встречи подписать данное соглашение», — сказал Министр обороны РФ.

Сергей Шойгу также лично пригласил представителей Министерства обороны Таджикистана на IX Московскую конференцию по международной безопасности, Международный военно-технический форум «Армия-2021» и Армейские международные игры.

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