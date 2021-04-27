27.04.2021 (13:17)

Артиллеристы российской военной базы в Абхазии сдали контрольную проверку, выполнив боевые стрельбы по малоразмерным целям

Военнослужащие артиллерийских подразделений российской военной базы в Абхазии выполнили стрельбы по малоразмерным целям, завершив сдачу контрольной проверки на горном полигоне Цабал.

Артиллеристы ЮВО одиночными и парными выстрелами поразили мишени размером 1,5 х 1,5 м, имитирующие позиции и укрытия противника в горах. Стрельба проводилась прямой и полупрямой наводкой на расстоянии до 2 тыс. м.

Наведение орудий выполнялось механическим способом, военнослужащие должны были самостоятельно скорректировать выстрел, исходя из баллистических характеристик и погодных условий.

Также артиллеристы отработали свыше 50 различных задач по военно-медицинской, технической, тактико-специальной, огневой подготовке и радиационной, химической и биологической защите.

В стрельбах было задействовано около 200 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе модернизированные самоходные 152-мм гаубиц «Акация».

Всего к мероприятиям контрольной проверки было привлечено более 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО.

Контрольная проверка войск ЮВО за зимний период обучения проводилась по утвержденному плану подготовки войск на 2021 год под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова.

К проверке были привлечены войска всех объединений округа, в том числе Черноморского флота и Каспийской флотилии. Комиссиями вышестоящих органов военного управления также проведена проверка укомплектованности и обеспеченности войск и их способность в кратчайшие сроки выполнить нормативы, установленные требованиями боевой и оперативной подготовки.

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