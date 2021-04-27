27.04.2021 (14:31)

На Каспийской флотилии от COVID-19 вакцинировано 100% личного состава экипажей вспомогательных кораблей, катеров и судов обеспечения

На базе поликлиники 412-го военного госпиталя Минобороны России в Каспийске (Республика Дагестан) завершилась вакцинация препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник-V») от новой коронавирусной инфекции личного состава экипажей судов обеспечения и отряда аварийно-спасательных катеров Каспийской флотилии.

На данный момент 100% личного состава экипажей вспомогательных кораблей, катеров и судов обеспечения флотилии привиты двумя компонентами вакцины, в том числе экипаж гидрографического судна «Анатолий Гужвин».

При проведении вакцинации случаев осложнений или непереносимости препарата не было. Прививка производилась добровольно на основании письменного согласия. В ходе вакцинации в обязательном порядке военные медики проводили углубленный медицинский осмотр с термометрией и тестированием на наличие антител каждого пациента. Также перед инъекцией военные медики доводили всем членам экипажей и гражданским служащим правила поведения при получении первой и второй прививки препарата «Гам-КОВИД-Вак».

На сегодняшний день оба компонента вакцины «Спутник-V» получили свыше 3 тыс. военнослужащих Каспийской флотилии, а также члены их семей, медицинский и гражданский персонал.

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