27.04.2021 (12:54)

В Северной Осетии прошел четвертый соревновательный день всеармейского этапа конкурса «Военно-медицинская эстафета-2021»

Во Владикавказе на базе мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) прошел четвертый соревновательный день всеармейского этапа конкурса «Военно-медицинская эстафета-2021».

Для участия в состязаниях прибыли команды из Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, Западного, Восточного, Центрального, Южного военных округов и Северного флота, а также Воздушно-космических сил, Военно-Морского Флота, Воздушно-десантных войск и Ракетных войск стратегического назначения.

Команды соревновались в специальных навыках полевых условиях и в симуляционном центре Северо-Осетинской государственной медицинской академии, а также в выносе условно раненных с поля боя и оказании им первой медицинской помощи.

Конкурс продлится до 27 апреля 2021 года. Победители войдут в состав сборной команды Вооружённых Сил Российской Федерации для участия в Армейских международных играх-2021.

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