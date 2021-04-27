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27.04.2021 (12:43)

Военнослужащие ЮВО провели совместную тренировку с военнослужащими Абхазии в составе парадных расчетов

В рамках подготовки к парадному шествию в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие российской военной базы Абхазии приняли участие в совместной тренировке парадных расчетов войск Минобороны Абхазии и России.

На набережной города Сухум более 150 военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) совместно с военнослужащими Абхазии прошли в составе парадных расчетов.

В тренировке также был задействован военный оркестр базы ЮВО, который в ходе праздничного шествия исполнит марши и музыкальные композиции военных лет.

Все военнослужащие ЮВО, участвующие в торжественном шествии 9 мая, прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Военные парады , Абхазия
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