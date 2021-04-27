27.04.2021 (12:43)
Военнослужащие ЮВО провели совместную тренировку с военнослужащими Абхазии в составе парадных расчетов
В рамках подготовки к парадному шествию в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие российской военной базы Абхазии приняли участие в совместной тренировке парадных расчетов войск Минобороны Абхазии и России.
На набережной города Сухум более 150 военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) совместно с военнослужащими Абхазии прошли в составе парадных расчетов.
В тренировке также был задействован военный оркестр базы ЮВО, который в ходе праздничного шествия исполнит марши и музыкальные композиции военных лет.
Все военнослужащие ЮВО, участвующие в торжественном шествии 9 мая, прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции.
Новости по теме:
Первая совместная тренировка парадных расчетов и механизированной колонны ЦВО прошла на Площади 1905 года в Екатеринбурге
Бронетехнику времен Великой Отечественной войны восстановили и подготовили для участия в Параде Победы в Хабаровске
Метки: