27.04.2021 (12:14)

Глава российского военного ведомства выступил на заседании Совета министров обороны государств-участников ОДКБ в Таджикистане

Глава российского военного ведомства выступил на заседании Совета министров обороны государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Душанбе (Республика Таджикистан).

В своем выступлении генерал армии Сергей Шойгу заявил, что действия США и НАТО в Европейском регионе способствуют росту военной опасности, националистические настроения на Украине провоцируют вооружённый конфликт на Донбассе.

«Росту военной опасности способствуют действия США и НАТО в Европейском регионе по повышению боевой готовности войск и усилению передового присутствия. Модернизируется военная инфраструктура, растёт интенсивность оперативной и боевой подготовки, реализуется американская концепция «четыре по тридцать». Подогреваются националистические настроения на Украине, что провоцирует вооружённый конфликт на Донбассе, в том числе в приграничных с Россией районах», — сказал Министр обороны России.

Сергей Шойгу отметил, что в ответ на эту угрожающую деятельность Россия предприняла соответствующие меры.

«В ответ на угрожающую военную деятельность НАТО мы приняли соответствующие меры. Как вы знаете, была проведена внезапная проверка боевой готовности войск Западного и Южного военных округов. Успешно переброшены на западные рубежи, в районы выполнения учебно-боевых задач, две армии и три соединения ВДВ», — напомнил глава российского военного ведомства.

Сергей Шойгу добавил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории по собственным планам, никакого внешнего воздействия здесь нет.

«В последнее время только ленивый не присоединился к дружному хору обвинений России по любому поводу. То проведение учений на нашей территории не нравится, то возвращение войск в пункты постоянной дислокации раздражает. А кто-то решил нас предупредить о последствиях нашей активности на нашей же территории, — сказал Министр обороны РФ. — Хочу подчеркнуть: подобных предупреждений мы не приемлем и намерены впредь делать всё необходимое для обеспечения безопасности наших границ».

Сергей Шойгу также сообщил, что Россия внимательно отслеживает ход переброски и развёртывания сил НАТО в Европе в рамках учения «Дефендер Юроп».

«Продолжаем внимательно отслеживать обстановку, ход переброски и развёртывания сил НАТО в Европе в рамках учения «Дефендер Юроп». Наблюдаем переброску 53-й пехотной бригады 29-й дивизии войск национальной гвардии США, которые прибыли позавчера в албанский порт Дуррес. Вместе с ними 750 единиц военной техники», — сказал глава российского военного ведомства на заседании Совета министров обороны государств-участников ОДКБ.

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