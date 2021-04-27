27.04.2021 (13:43)

Более 50 единиц военной техники ЮВО подготовлено к параду Победы в Новочеркасске

Военнослужащие ремонтно-восстановительных подразделений автобронетанковой службы Южного военного округа (ЮВО) завершили подготовку исторической и современной военной техники к параду Победы в Новочеркасске.

В местах дислокации механизированной колонны были развернуты полевые пункты заправки, мойки и покраски техники, окрашивание прошли 100% автомобилей и боевых машин.

В составе механизированной колонны парада Победы в Новочеркасске задействуют около 50 единиц техники. Возглавят колону легендарные танк Т-34, боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша», автомобили ЗИЛ-157 и ЗИС. Также будут представлены современные бронеавтомобили «Рысь» и «Тигр», танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А с переносным зенитным ракетным комплексом «Игла», автомобили «Урал» и КамАЗ с миномётами «Сани», гаубицы Д-30 и «Мста-Б», реактивные системы залпового огня «Град-М», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», зенитные ракетные системы С-300 «Фаворит».

Всего на территории округа будет проведено 10 военных парадов в городах-героях Волгограде, Керчи, Новороссийске и Севастополе, а также в городах дислокации штабов объединений военного округа — Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске.

В составе механизированных колонн в 10 городах задействовано порядка 500 единиц современных и исторических образцов техники.

При подготовке к торжественным мероприятиям Дня Победы реализуется комплекс санитарно-противоэпидемических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Силами подразделений радиационной, химической и биологической защиты ЮВО осуществляется регулярная профилактическая дезинфекция мест приема и размещения парадных расчетов. Все военнослужащие-участники парада прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции российским препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник-V»).

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