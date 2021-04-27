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27.04.2021 (10:23)

Более 30 тыс. военнослужащих ЮВО начали подготовку к праздничным мероприятиям

Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО), вернувшиеся в пункты постоянной дислокации после межвидового учения в Крыму, начали подготовку к торжественным мероприятиям, посвященным Дню Победы и празднованию годовщины ЮВО.

Помимо участия в параде Победы, личный состав соединений и воинских частей округа пройдут торжественным маршем еще в 58 населенных пунктах девяти субъектов РФ на юге России, а также в закавказских республиках Абхазия и Южная Осетия, где дислоцированы военные базы ЮВО.

Кроме того, войска ЮВО готовятся принять участие в торжественных построениях и возложениях венков к монументам Славы в более 20 городах и станицах Кубани, Дона, Ставрополья и Крыма.

Вместе с участниками военных парадов в торжествах на Юге России и зарубежных военных базах в праздновании 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне будет задействовано более 30 тыс. военнослужащих. Также для проезда в составе механизированных колонн и статических показах войска ЮВО подготовят около 1 тыс. единиц вооружения и военной техники.

Одновременно с подготовкой к празднованию Дня Победы личный состав соединений и воинских частей ЮВО готовится отметить 103-ю годовщину образования Южного военного округа – преемника Северо-Кавказского военного округа. Торжества, посвященные этой дате, пройдут 4 мая 2021 года во всех объединения ЮВО, в том числе в Ростове-на-Дону у штаба Южного военного округа. Командование военного округа, ветераны и представители органов местной власти примут участие в церемонии возложения венков к скульптурной композиции, посвященной воинам различных периодов вековой истории ЮВО. Затем, в окружном Доме офицеров состоится торжественной собрание и праздничный концерт.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Военные парады
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