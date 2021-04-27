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27.04.2021 (08:50)

Министр обороны России в ходе рабочего визита в Таджикистан принял участие во встрече президента республики Эмомали Рахмона с главами военных ведомств государств-участников ОДКБ

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в ходе рабочего визита в Таджикистан принял участие во встрече президента республики Эмомали Рахмона с главами военных ведомств государств-участников Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В ходе встречи были обсуждены вопросы региональной безопасности и сотрудничества в рамках работы Совета министров обороны ОДКБ.

После встречи с Эмомали Рахмоном министры возложили на площади Дусти в Душанбе венки к памятнику первому правителю государства таджиков Исмаилу Самани.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Международная деятельность , ОДКБ , СМО СНГ
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