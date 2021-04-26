26.04.2021 (18:55)

На центральных вокзалах Москвы продолжается серия фотовыставок в рамках масштабного проекта «Полководцы Победы»

Министерство обороны Российской Федерации, фонд «Наследники победителей» продолжают серию тематических фотовыставок на центральных вокзалах Москвы в рамках масштабного проекта «Полководцы Победы».

Выставка «Хранившие семейное тепло» посвящена женам советских полководцев и военачальников. Накануне Дня Победы пассажиры Ленинградского и Киевского вокзалов смогут увидеть новую серию фотографий из семейных архивов, которые расскажут о жизни любимых женщин прославленных людей — какими они были в кругу родных и близких, на фронте, с мужьями, детьми, кружащиеся в танце, прогуливающиеся в парке.

Супруга наркома оборонной промышленности Дмитрия Устинова Таисия Алексеевна писала мужу из эвакуации: «Не думай о нас, работай для Победы», и сама работала на новом месте, бескорыстно помогая нуждающимся.

Антонина Васильева, впоследствии покорившая сердце маршала Ивана Конева, с началом войны в 18 лет записалась вольнонаемной в действующую армию. Супруга маршала Еременко во время войны трудилась в военном госпитале, спасала жизни раненым. Супруга маршала бронетанковых войск Галина Лосик пережила блокаду Ленинграда. На фронте работала в редакции армейской газеты. Жена генерала Малинина была видным политическим деятелем и вписала своё имя в историю. Супруга Главного маршала авиации Тамара Новикова — участница войны, позднее стала полковником авиации.

Выставка «Хранившие семейное тепло» будет работать до конца июля 2021 года.

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