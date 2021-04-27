27.04.2021 (08:20)

Специалисты железнодорожных войск ЦВО передислоцируются в Амурскую область для строительства БАМ

Личный состав, специальная и военная техника железнодорожного соединения Центрального военного округа (ЦВО) приступили к передислокации из Удмуртии в Амурскую область для строительства второй ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

Торжественная церемония убытия состоялась на железнодорожной станции Камбарка в Республике Удмуртия. Военные железнодорожники выполнили погрузку имущества и более 30 единиц тыловой, инженерной и специальной железнодорожной техники на платформы и приступили к совершению марша. Военные специалисты крановщики, экскаваторщики, бульдозеристы и копровщики в составе эшелона преодолеют более 6000 километров. По прибытии к месту проведения работ по строительству участка второй ветки БАМ на станцию Тунгала военные железнодорожники выполнят разгрузку эшелона и подготовят площадки для размещения техники, имущества и личного состава. Перед отправкой в Амурскую область военнослужащие прошли медицинское обследование и вакцинацию от коронавируса в пункте постоянной дислокации.

Специалисты железнодорожных войск ЦВО построят 183 километра из запланированных 340 километров второй ветки Байкало-Амурской магистрали. К работам будет привлечено около 750 военнослужащих и более 400 единиц военной и специальной техники.

В строительстве участка второй ветки от железнодорожного разъезда Мирошниченко до станции Февральск будут задействованы военнослужащие трех железнодорожных бригад военного округа. Для проживания личного состава будут развернуты три блочно-модульных городка на станциях Дрогошевск, Дугда и Тунгала.

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