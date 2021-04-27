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27.04.2021 (08:10)

В Самарской области наградили победителей конкурса среди военной полиции ЦВО «Страж порядка»

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На полигоне Новая Бинарадка в Самарской области завершился конкурс среди подразделений военной полиции Центрального военного округа «Страж порядка».

В конкурсе приняли участие военные полицейские из 10 регионов Поволжья, Урала и Сибири.  Соревнования проходили в четыре этапа: стрельба из штатного стрелкового оружия, преодоление полосы препятствий, гонка патрульного наряда на легковых автомобилях, а также командная гонка с преодолением естественных преград. Всего военнослужащим предстояло преодолеть трассу до 7 км.

По итогам окружного этапа конкурса первое место заняла команда военной комендатуры из Омска, которой предстоит принять участие во Всеармейском этапе международного конкурса АрМИ-2021 – «Страж порядка». Второе место досталось сборной команде военной полиции из Кемеровской области. Замкнула тройку сильнейших команда из Новосибирска.  Победители и призёры были награждены грамотами и ценными призами.

Самарская область, как принимающая сторона, также не осталась в стороне. Представители региональной общественной организации "Ветеран" вручили телевизоры командам-победителям.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Страж порядка , Военная полиция , АрМИ
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