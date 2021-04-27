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27.04.2021 (08:00)

Более 60 площадок ЦВО будет подготовлено в регионах Сибири, Урала и Поволжья для написания «Диктанта Победы»

Более 60 площадок ЦВО будет развернуто регионах Сибири, Урала и Поволжья, а также на российских военных базах в Республиках Таджикистан и Кыргызстан для написания военнослужащими и гражданским персоналом воинских частей «Диктанта Победы». Акция пройдет 29 апреля.

В округе будут организованы специализированные площадки, на которых военнослужащие и гражданский персонал воинских частей сможет проверить свои знания о событиях Великой Отечественной войны. Участникам Диктанта предстоит выполнить 25 заданий, ответив на 20 вопросов на общую военно-историческую тему и на пять вопросов по региональной тематике.

Главной площадкой станет окружной Дом офицеров. При проведении акции будут предприняты все меры для нераспространения коронавирусной инфекции. Всего в акции примут участие более 6 тысяч человек.

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