27.04.2021 (07:50)

В Екатеринбурге завершился второй этап Кубка Вооруженных Сил Российской Федерации по гиревому спорту имени В. Пикалова



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Екатеринбурге завершился второй этап Кубка Вооруженных Сил Российской Федерации по гиревому спорту имени В. Пикалова

Команда Центрального военного округа (ЦВО) стала победителем завершившегося сегодня в Екатеринбурге второго этапа Кубка Вооруженных Сил Российской Федерации по гиревому спорту памяти героя Советского Союза генерал-полковника Владимира Пикалова.

В соревнованиях приняли участие шесть заслуженных мастеров спорта, тридцать мастеров спорта международного класса.

Всего в личном и командном первенствах турнира выступили более 200 гиревиков, представлявших 18 команд видов и родов войск Вооруженных Сил РФ, военных округов и ВУЗов Министерства обороны РФ.

«Гиревики ЦВО предсказуемо, в седьмой раз выиграли кубок Пикалова. Это свидетельствует о высоком уровне организации работы по физической подготовке в войсках округа. Спортсмены показали результаты достойные всероссийских и международных соревнований»,- отметил главный судья турнира, мастер спорта международного класса Сергей Сергеев.

На втором месте среди команд видов и родов войск, военных округов ВС РФ спортсмены Восточного военного округа, на третьем Воздушно-десантные войска.

Среди вузов МО РФ лучшими стала команда Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова, на втором месте завершили турнир спортсмены Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина, на третьем - Военная академия войсковой противовоздушной обороны имени Маршала Советского Союза А.М.Василевского.

Кубок памяти Владимира Пикалова проводится в двенадцатый раз, он учрежден Федеральным управлением по безопасному хранению и уничтожению химического оружия в честь погибших в катастрофе на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года. За ликвидацию последствий катастрофы В. Пикалов был удостоен звания Героя Советского Союза.

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