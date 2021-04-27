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27.04.2021 (07:50)

В Екатеринбурге завершился второй этап Кубка Вооруженных Сил Российской Федерации по гиревому спорту имени В. Пикалова

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Команда Центрального военного округа (ЦВО) стала победителем завершившегося сегодня в Екатеринбурге второго этапа Кубка Вооруженных Сил Российской Федерации по гиревому спорту памяти героя Советского Союза генерал-полковника Владимира Пикалова.

В соревнованиях приняли участие шесть заслуженных мастеров спорта, тридцать мастеров спорта международного класса.

Всего в личном и командном первенствах турнира выступили более 200 гиревиков, представлявших 18 команд видов и родов войск Вооруженных Сил РФ, военных округов и ВУЗов Министерства обороны РФ.

«Гиревики ЦВО предсказуемо, в седьмой раз выиграли кубок Пикалова. Это свидетельствует о высоком уровне организации работы по физической подготовке в войсках округа. Спортсмены показали результаты достойные всероссийских и международных соревнований»,- отметил главный судья турнира, мастер спорта международного класса Сергей Сергеев.

На втором месте среди команд видов и родов войск, военных округов ВС РФ спортсмены Восточного военного округа, на третьем Воздушно-десантные войска.

Среди вузов МО РФ лучшими стала команда Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова, на втором месте завершили турнир спортсмены Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина, на третьем - Военная академия войсковой противовоздушной обороны имени Маршала Советского Союза А.М.Василевского.

Кубок памяти Владимира Пикалова проводится в двенадцатый раз, он учрежден Федеральным управлением по безопасному хранению и уничтожению химического оружия в честь погибших в катастрофе на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года. За ликвидацию последствий катастрофы В. Пикалов был удостоен звания Героя Советского Союза.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Спорт
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