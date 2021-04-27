27.04.2021 (06:00)
На Камчатке проведена первая репетиция торжественного прохождения войск в честь Дня Победы
Военнослужащие Петропавловск-Камчатского гарнизона провели первую репетицию торжественного прохождения войск в честь 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Шествие парадных расчетов состоялось на центральной площади краевого центра под марши сводного военного оркестра.
В репетиции приняли участие около 1000 военнослужащих из всех соединений и частей ОКВС, Пограничного управления ФСБ РФ по Восточному Арктическому району, Главного управления МЧС по Камчатскому краю, курсанты военно-учебного центра при Камчатском государственном техническом университете, юнармейцы и парадный расчет кадетских классов.
Проведена отдельная тренировка знаменных групп для выноса Государственного Флага Российской Федерации, Флага Военно-Морского Флота и Боевых Знамен частей и соединений, которые будут принимать участие в торжественных мероприятиях.