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27.04.2021 (06:00)

На Камчатке проведена первая репетиция торжественного прохождения войск в честь Дня Победы

Военнослужащие Петропавловск-Камчатского гарнизона провели первую репетицию   торжественного прохождения войск в честь 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Шествие парадных расчетов состоялось на центральной площади краевого центра под марши сводного военного оркестра.

В репетиции приняли участие около 1000 военнослужащих из всех соединений и частей ОКВС, Пограничного управления ФСБ РФ по Восточному Арктическому району, Главного управления МЧС по Камчатскому краю, курсанты военно-учебного центра при Камчатском государственном техническом университете, юнармейцы и парадный расчет кадетских классов.

Проведена отдельная тренировка знаменных групп для выноса Государственного Флага Российской Федерации, Флага Военно-Морского Флота и Боевых Знамен частей и соединений, которые будут принимать участие в торжественных мероприятиях.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Военные парады , Великая Отечественная война (ВОВ)
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