27.04.2021 (05:30)

Бронетехнику времен Великой Отечественной войны восстановили и подготовили для участия в Параде Победы в Хабаровске

В Восточном военном округе прошла подготовка военной бронетехники времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

В ходе мероприятия был отремонтирован двигатель и восстановлена работоспособность самоходной артиллерийской установки (САУ) СУ-152, изношенную от времени деталь для которой отыскали и доставили из другого региона Дальнего Востока.

Кроме того, каждый образец военной техники Победы прошел плановое техническое обслуживание, включая выполнение реставрационных работ и покраску.

По традиции, механизированную колонну на Параде Победы возглавит серийный советский средний танк Второй мировой войны и послевоенного времени Т-34. На башне легендарного танка установят копию Знамени Победы, а бока башен танков украсят белые надписи, которые воодушевляли к Победе и являлись именами боевых машин.

Также в Хабаровске 9 мая по площади Ленина проедут и другие легендарные образцы военной техники времён Великой Отечественной войны две БМ-13 "Катюша"и танк ИС- 3.

Замыкать механизированную колонну будут 20 образцов ретро- автотехники.

Справочно :

СУ-152 — тяжёлая советская самоходно-артиллерийская установка времён Великой Отечественной войны, построенная на базе тяжёлого танка КВ-1с и вооружённая мощной 152-мм гаубицей-пушкой МЛ-20С.

T-34 — советский средний танк периода Второй мировой войны, выпускался серийно с 1940 года. В течение 1942—1947 годов — основной танк РККА и ВС СССР. Являлся основным танком РККА до первой половины 1944 года, до поступления в войска его модификации Т-34-85.

БМ-13 — появилась во время Великой Отечественной войны 1941—1945 годов с неофициальным названием бесствольных систем полевой реактивной артиллерии "Катюша". Такие установки активно использовались Рабоче-крестьянской Красной армией во время Второй мировой войны.

ИС-3 — советский тяжелый танк разработки периода Великой Отечественной войны, запущенный в серийное производство в последние ее дни и не успевший принять участие в боях. Поэтому эту боевую машину чаще считают одним из первых послевоенных советских танков.

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