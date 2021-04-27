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27.04.2021 (05:00)

На главной площади Южно-Сахалинска прошла первая тренировка парадных расчетов

На Сахалине прошла первая совместная тренировка парадных расчетов, Южно-Сахалинского гарнизона в преддверии парада, посвященного 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В тренировке, которая состоялась на площади Победы областного центра, приняли участие пешие парадные расчеты военнослужащих армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) совместно с воспитанниками кадетской школы, отрядами юнармейцев и представителями других силовых ведомств островного региона, общей численностью около 1000 человек.

Тренировка пеших расчетов проводилась под руководством временно исполняющего обязанности командира армейского корпуса ВВО Героя России генерал-майора Владимира Белявского.

30 апреля и 4 мая 2021 года на площади «Победы» в городе Южно-Сахалинске запланированы тренировки парадных расчетов совместно с механизированной колонной, в состав которой будет входить 40 единиц военной и специальной техники стоящей на вооружении воинских частей армейского корпуса ВВО. Также в эти же дни пройдут тренировки полётов армейской авиации ВВО.

Генеральная репетиция военного парада состоится на центральной площади города Южно-Сахалинска 7 мая с 10:00 до 13:00 часов.

Все участники военного парада были вакцинированы отечественным препаратом от короновирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (СПУТНИК-V).

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Военные парады , Великая Отечественная война (ВОВ)
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