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27.04.2021 (04:30)

На центральной площади Уссурийска военнослужащие общевойскового объединения ВВО провели первую репетицию Парада Победы

Пешие парадные расчеты Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа в рамках подготовки к параду, посвященному 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, провели первую репетицию на центральной площади Уссурийска.

На тренировке торжественным маршем прошли и исполнили ряд строевых песен не только военнослужащие объединения, но парадные расчеты от воздушно-десантных войск, представителей штурмовой авиации и отдельной бригады материально-технического обеспечения, парадные расчеты военнослужащих женщин, воспитанники Уссурийского СВУ и представители движения юнармия.

В ходе репетиции военного парада были отработаны элементы приветствия участников парада, старших начальников, вынос знамен, прохождение торжественным маршем исполнение песни и другие строевые элементы. Сводный оркестр объединения отрепетировал парадные и встречные марши.

Для пресечения распространения новой коронавирусной инфекции все военнослужащие прошли добровольную вакцинацию российским препаратом «Гам – Ковид – Вак».

На репетициях задействовано более 1600 человек. Они будут проходить в составе Уссурийского гарнизона с 19 по 21 час 28, 29 апреля, 4 мая и с 10 до 13 часов  7 мая 2021 года на центральной площади города.

Командовать парадом в Уссурийске 9 мая будет командующий общевойсковой армией ВВО в Приморье генерал-майор Алексей Подивилов.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Военные парады , Великая Отечественная война (ВОВ)
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