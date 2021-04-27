27.04.2021 (04:20)

Первая команда молодого пополнения прибыла в общевойсковое объединение ВВО в Приморье

В общевойсковое объединение Восточного военного округа (ВВО), дислоцированное в Приморском крае, для дальнейшего прохождения военной службы прибыла первая команда призывников.

Порядка 60 новобранцев из Иркутской и Новосибирской областей пополнили ряды подразделений полка РХБ защиты и батальона материально – технического обеспечения. Перед отправкой призывники прошли процедуры медицинского освидетельствования, дактилоскопию, и профессиональный отбор.

С прибывшим личным составом состоятся сборы молодого пополнения, в ходе которых военнослужащие освоят курс общевойсковой подготовки. Он продлится один месяц. По его завершению, военнослужащих ждет церемония приведения к Военной Присяге.

Кроме того, в объединении все военнослужащие пройдут медико-психологическое обследование. Прибывший личный состав разместится в отдельных расположениях на территориях соединений и воинских частей. При проведении сборов реализуется комплекс санитарно – противоэпидемических мероприятий направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

В общей сложности в течение весенней призывной компании, которая продлится до 15 июля 2021 года, в объединение поступит порядка 4500 военнослужащих из разных регионов страны.

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