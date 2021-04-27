27.04.2021 (04:00)

Во Владивостоке прошла первая тренировка пеших парадных расчетов к параду в честь Победы в Великой Отечественной войне

Во Владивостоке на улице Светланской прошла первая ночная тренировка пеших парадных расчетов соединений и воинских частей Владивостокского гарнизона, которые будут принимать участие в параде Победы 9 мая.

В тренировке было задействовано более 1600 человек, 1200 из которых - военнослужащие Тихоокеанского флота. Синхронно действовать в строю тренировались батальонные и ротные коробки офицеров штаба ТОФ, соединений Приморской флотилии разнородных сил, морской авиации, а также береговых войск. По центральной улице Владивостока – Светланской прошли парадные расчеты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова, филиала Нахимовского военно-морского училища и Уссурийского Суворовского военного училища, Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС, Дальневосточного юридического института МВД, Приморского регионального управления УФСИН, а также сводный батальон Морского государственного университета имени адмирала Невельского, воспитанники военно-патриотических клубов города Владивостока, объединённых в военно-патриотическое общественное движение «Юнармия».

Генеральная репетиция парада войск во Владивостоке состоится 7 мая. До этого времени будет проведено ещё несколько раздельных и совместных тренировок. Первая совместная тренировка с техникой в центре Владивостока спланирована на 30 апреля.

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